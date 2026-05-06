Kepez Belediyesi Veterinerlik Birimi, Çankaya Mahallesi'nde havalandırma boşluğuna düşen anne kedi ve 3 yavrusunu kurtararak tedavi altına aldı.

Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahallesi'nden gelen iki ayrı ihbara hızla müdahale etti. İlk olayda, Çankaya Seyir Terası'nın havalandırma boşluğuna bir anne kedi ve yavrularının düştüğü yönünde ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Kepez Belediyesi Veterinerlik ekipleri, dar ve ulaşılması güç alanda dikkatli bir kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Titiz bir operasyonla anne kedi ve üç yavrusu bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkarılarak, ilk kontrolleri yapıldı. Anne kedi ve 3 yavrusu Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi ve bakım altına alındı. Veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinde kedilerin genel durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kedi ve yavrularının tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından, Dokuma bölgesinde oluşturulan kedi yaşam alanına bırakılarak güvenli bir ortamda yaşamlarına devam etmeleri planlanıyor.

Sahipsiz 4 köpek koruma altına alındı

Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı mahalleden gelen bir başka ihbarı da değerlendirdi. Sahipsiz 4 köpek yavrusu da koruma altına alındı. Bakıma muhtaç oldukları belirlenen yavrular, veteriner kontrolünden sonra duyarlı vatandaşların desteğiyle sahiplendirildi. Köpek yavruları böylece sıcak yuvalara kavuştu.