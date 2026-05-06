Antalya'nın Serik ilçesinde ikametlerinde 2 kilo 580 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Oto hırsızı onlarca güvenlik kamerası izlenerek yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Serik ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskında yakalanan 2 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 2 kilo 580 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA