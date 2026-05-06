Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencilerini korurken hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın adı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir yeşil alana verilecek. Karar, belediye meclisinde oy birliğiyle alındı.

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Akın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına değinerek, eğitim kurumlarında şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Akın ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı başta olmak üzere, Kurban Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Anneler Günü ve Engelliler Haftası'na ilişkin temennilerini paylaştı.

Üç madde oy çokluğuyla geçti

Gündemin ilk maddesinde Nisan ayı meclis tutanakları oy birliğiyle kabul edilirken, 2025 yılı kesin hesap cetveli oy çokluğuyla kabul edildi. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü yönetmeliği ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oluşturulacak komiteye ilişkin düzenleme ise oy birliğiyle geçti.

Beşinci maddede belediyeye ait iki taşınmazın satışına ilişkin yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edilirken, artan hizmet ihtiyacı doğrultusunda 5 traktör ve 5 camlıvan aracın satın alınması oy birliğiyle karara bağlandı.

Komisyon raporlarının görüşüldüğü maddelerde bazı raporlar kabul edilirken, imar komisyonuna ait bir raporun komisyonda kalmasına karar verildi.

Öğretmen Ayla Kara'nın ismi yaşatılacak

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri ise Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara oldu. Tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle, Ergenekon Mahallesi'ndeki bir yeşil alana 'Şehit Öğretmen Ayla Kara' isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Turgutlu'nun mobilya sektöründeki öncülerinden Bahri Demirdöver'in isminin bir sokağa verilmesi talebi de komisyona havale edildi.

Toplantıda imar plan değişikliği teklifi de görüşülerek komisyon raporu doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.