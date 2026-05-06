Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Play-Off Yarı Final serisinde rakibi Fenerbahçe Gelişim'i 84-66 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Seride durumu 2-0'a getiren kırmızı-siyahlılar, geçen yılın ardından bu yıl da finale yükselme başarısı göstererek Manisa'ya büyük gurur yaşattı.

Yarı final serisinin ikinci maçında baştan sona üstün bir performans ortaya koyan Turgutlu temsilcisi, yüksek tempolu oyunuyla dikkat çekti. Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar, hücumda etkili organizasyonları ve savunmadaki sert yapısıyla rakibine sayı şansı tanımadı. İlk periyottan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Manisa ekibi, soyunma odasına 46-24'lük farklı üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Turgutlu Belediyespor, farkı 31 sayıya kadar çıkararak yarı final serisine damga vurdu. Maçın son bölümünde de üstünlüğünü koruyan kırmızı-siyahlılar, parkeden 84-66 galip ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu.

Takımda Kennedy Maci Jackson 17 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 4 blokla öne çıkarken, Mikayla Cowling 15 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile katkı verdi. Sümeyya Özcan 11 sayı, 5 ribaund, 8 asistle takım oyununa yön verirken, Şenay Zeybek de 11 sayı ve 4 ribaundluk performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın eşi Sabriye Akın, Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Evren Erbaş Ser ile Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık tribünden takip ederek takımı yalnız bırakmadı.

Üst üste ikinci final

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör İstemihan Örücü, 'Zorlu bir yarı final serisini geride bıraktık. Oyuncularımız sahada büyük karakter ortaya koydu. Finale yükseldiğimiz için mutluyuz ancak işimiz henüz bitmedi. Aynı ciddiyetle final serisine hazırlanacağız' dedi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, 'Kadın Basketbol Takımımızın başarısı hepimizi gururlandırıyor. Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak bir kez daha finale yükselmek çok kıymetli. Hedefimiz Süper Lig ve bu yolda kararlıyız' ifadelerini kullandı.

Üst üste ikinci kez finale yükselen Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şimdi gözünü şampiyonluk yolundaki final serisine çevirdi.