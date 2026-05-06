Sarıgöl TARİŞ Üzüm Kooperatifi, son yağışların ardından artan sıcaklıkla birlikte bağlarda mildiyö ve külleme tehlikesine karşı üreticileri acil önlem almaya çağırdı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan son yağışların ardından hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi, bağlarda hastalık riskini artırdı. Uzmanlar, nem ve sıcaklığın birleşmesiyle oluşan ortamın özellikle asmalarda ciddi verim kayıplarına yol açabilen mildiyö (bağ pusu) ve külleme hastalıkları için uygun zemin oluşturduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinin erken uyarı sistemlerinden yapılan duyurulara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, üreticilerin gelişmeleri yakından takip etmesi istendi.

Sarıgöl TARİŞ Üzüm Kooperatifi Müdürü Halil Güvendiren, üreticilerin vakit kaybetmeden gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade ederek, 'Bağlarda hastalık riskine karşı zamanında müdahale büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin mutlaka ruhsatlı zirai mücadele ilaçlarını kullanmaları gerekiyor. Doğru doz ve doğru zamanda yapılacak uygulamalarla hem ürün kaybının önüne geçilebilir hem de bağ sağlığı korunabilir. Kaliteli, kalıntısız ve kayıtlı üretim için yapılan uyarıların dikkate alınması gereklidir' dedi.

Yetkililer, üreticilere bağlarını düzenli kontrol etmeleri ve olabilecek hastalık belirtilerine karşı gecikmeden müdahale etmeleri çağrısında bulundu.