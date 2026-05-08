İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturumda, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik mevcut projeler ile yerel düzeyde yürütülen faaliyetler ele alındı. Toplantıda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde bilgilendirme sunumu yapıldı. Katılımcılar, Eskişehir'deki hayvan koruma çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunurken, Vali Yılmaz kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.