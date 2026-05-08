Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2016 yılında geçirdiği iş kazası sonucu iki kolunu ve iki bacağını kaybeden Burhan Doğruyol, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yeniden hayata tutunmaya hazırlanıyor.

Kazanın ardından ailesinin desteğiyle yaşamını sürdüren Doğruyol'a, eşinin rahatsızlanması sonrası 12 yaşındaki kızı Ecrin bakmaya başladı. Ecrin'in babasına yemek yedirdiği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aileye destek olunması için ilgili birimlere talimat verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Viranşehir'e giderek Burhan Doğruyol'u evinde ziyaret etti. Ekipler, Doğruyol'un protez sürecinin başlatılması için gerekli ölçümleri aldı.

'Çok mutluyum, bana yardımcı olacaklar'

Kazanın ardından hayatının tamamen değiştiğini belirten Burhan Doğruyol, protez talebine karşılık verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in duyarlılık gösterdiğini belirten Doğruyol, 'Gaziantep'ten bir ekip geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum, bana yardımcı olacaklar, çok mutluyum' dedi.

'Babamıza sarılmayı çok istiyorduk'

Babasına sarılmayı çok istediğini dile getiren Ecrin Doğruyol ise verilen destekten dolayı teşekkür ederek, 'Babamıza sarılmayı çok istiyorduk. Gaziantep'ten ekipler geldi, Allah onlardan razı olsun, Fatma Şahin'den razı olsun' ifadelerini kullandı.

'Çocuklarına sarılabileceği, yürüyebileceği bir protez yapacağız'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Şube Müdürü Eyyüp Yıldız, Burhan Doğruyol'un kol ve bacak protezlerinin yakın zamanda yapılacağını belirtti.

Yıldız, Doğruyol'un günlük yaşamını daha rahat sürdürebilmesi için çalışma başlatıldığını ifade ederek, 'İnşallah hayatını idame edebilecek, çocuklarına sarılabilecek, güzel bir şekilde yürüyebileceği bir protez yapacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 1600 kişiye ortez ve protez yaptık' diye konuştu.