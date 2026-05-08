TFF 3. Lig Play-Off mücadelesinde bugün Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor'a destek vermek isteyen Murat Atılgan Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde hep bir ağızdan 'Tükenmiş Nefeslere' marşını söyledi.

Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 mağlup olmuştu. Kritik karşılaşmanın rövanşı bugün saat 20.00'da Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. Maç heyecanı Eskişehir genelini sararken, Murat Atılgan Ortaokulu'nda kırmızı şimşeklere destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Eskişehirspor formalarını, atkılarını ve şapkalarını giyen yüzlerce öğrenci, öğle arasında okul bahçesinde toplandı. Aralarında davullu çocukların da bulunduğu öğrenciler, hep bir ağızdan 'Tükenmiş Nefeslere' marşını söyledi. Coşku dolu anların yaşandığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

'3-1'lik skorla galip geleceğimizi düşünüyorum'

Eskişehirspor'un fanatik taraftarlarından birisi olan 14 yaşındaki öğrenci Asip Havari, 'Bu coşkuyu yapmamıza yardımcı olan Liseli Altes tribününden Birkan Özcan abime çok teşekkürlerimi iletiyorum. Buradan oradaki bütün abilerime, herkese sevgilerimi iletiyorum. Bugünkü Ayvalıkgücü maçında 3-1'lik skorla galip geleceğimizi düşünüyorum' dedi.

'Eskişehirspor'a moral amaçlı bir kutlama yaptık'

Takıma başarı dileklerini ileten 14 yaşındaki Anıl Tezcan, 'İnşallah Ayvalıkgücü'nü yenersek finale çıkacağız. Biz de Eskişehirspor'a moral amaçlı bir kutlama yaptık, inşallah bunun karşılığını alırız inşallah. Takımımıza moral oldu inşallah, hepimize başarılar diliyorum. Birkan abimize buradan teşekkür ederiz, paramız cidden yoktu. Gerisi, Es-Es'e kaldı, inşallah Eskişehir beklediğimiz skoru alır inşallah' ifadelerini kullandı.

Bu okulda öğrencilere Eskişehirspor sevgisi aşılanıyor

Eskişehirspor'un tarihi başarıları ve nasıl fair-play ruhuna uygun taraftar olunacağı Murat Atılgan Ortaokulu'ndaki öğrencilere her sene beden eğitimi derslerinde anlatılıyor. Müzik derslerinde ise 'Tükenmiş Nefeslere' marşı öğretiliyor. Ayrıca, okulda zil sesi olarak da 'Tükenmiş Nefeslere' marşı kullanılıyor.