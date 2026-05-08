Siirt'in Kurtalan ilçesinde Liseler Arası Futbol Turnuvasının Şampiyonu Kayabağlar ÇPL oldu.

Kurtalan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvasının final maçı büyük heyecana sahne oldu. Kayabağlar Çok Programlı Lisesi (ÇPL) ile Kurtalan SEAL arasında oynanan final karşılaşmasının normal süresi 2-2 beraberlikle tamamlandı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede şampiyon, penaltı atışları sonucunda belli oldu. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Kayabağlar ÇPL, turnuvanın şampiyonu oldu. Final müsabakasını öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar yoğun ilgiyle takip ederken, maç sonunda şampiyon takım büyük sevinç yaşadı.