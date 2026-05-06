Siirt'in Kurtalan ilçesinde 4-10 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında kurulan stantla vatandaşlar trafik kuralları konusunda bilgilendirilerek,

çocuklara dergi, bayrak ve balon gibi çeşitli materyaller dağıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda kurulan stantta vatandaşlara ve çocuklara yönelik trafik bilinci oluşturma çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlikte genel trafik kuralları, yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhalarının önemi ile emniyet kemeri kullanımının hayati önemi hakkında bilgiler verildi. Ayrıca trafik ekipleri tarafından kullanılan araç ve teçhizatlar tanıtılarak, uygulamalarda kullanılan ekipmanlar sergilendi. Program kapsamında çocuklara dergi, bayrak ve balon gibi çeşitli materyaller dağıtıldı.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin de etkinlik alanını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.