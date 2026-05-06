Saruhanlı ilçesinde sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrısı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yürüme engelli vatandaşın evinin önüne erişim rampası inşa etti.

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Tirkeş Mahallesi'nde ikamet eden yürüme engelli Emine Yaşın'ın evine ulaşımda güçlük çektiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlara duyarsız kalmadı.

Başkan Cıllı'nın talimatıyla mahalleye sevk edilen Belediye Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Yaşın'ın engelli aracıyla evine rahatça girip çıkabilmesini sağlayacak rampanın yapımını kısa sürede tamamladı.

'Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak önceliğimiz'

Belediye Başkanı Ekrem Cıllı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Yapılan çalışmayla Emine Yaşın'ın günlük yaşamındaki hareket kısıtlılığının giderildiğini belirten Cıllı, benzer durumdaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

Erişim engelinin ortadan kalkmasıyla büyük mutluluk yaşayan Emine Yaşın ve yakınları, taleplerine kısa sürede karşılık veren Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ve belediye personeline teşekkür etti.