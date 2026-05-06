Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen istişare toplantısında Selendi'nin yıllardır çözüm bekleyen sulama göleti eksikliği gündeme damga vurdu. Bölge temsilcileri, su yatırımı olmadan tarım ve hayvancılığın gelişemeyeceğine dikkat çekti.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde geleneksel hale getirilen Kula ve Selendi ilçe temsilcilerinin ortak istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bölge ekonomisinin mevcut durumu, esnafın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, Selendi'deki gölet eksikliği en önemli gündem maddesi oldu.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, 2016 yılından bu yana düzenlenen toplantıların bölgesel dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, 'İmkanlar dahilinde birçok soruna çözüm üretmeye çalışıyoruz. Eğitimden sosyal yardımlara kadar pek çok alanda Kula ve Selendi'ye destek verdik. Kula leblebisine coğrafi işaret alınması ve Selendi'ye SGK birimi kazandırılması bu çalışmaların örnekleridir' dedi.

Kula Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurgulayan Yüksel, yatırımcıların bölgeye çekilmesiyle iki ilçenin ekonomisinin canlanacağını ifade etti.

Toplantıda söz alan esnaf temsilcileri ise çırak ve kalifiye eleman bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Bölgenin tarımsal potansiyeline dikkat çeken katılımcılar, ceviz, badem ve Kula leblebisinin ekonomik değerine vurgu yaptı. Tarım ve hayvancılıkta ortak markalaşma çalışmalarının yapılması gerektiği belirtilirken, turizmin geliştirilmesi için konaklama ve yeme-içme yatırımlarının artırılması gerektiği ifade edildi.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ile Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, finansmana erişimde yaşanan zorluklara dikkat çekerek maliyetlerin yüksekliğinden yakındı.

Selendi heyeti adına konuşan Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız ise ilçede sulama yatırımlarının yetersizliğine dikkat çekti. Akyıldız, 'Yıllardır gölet eksikliği nedeniyle tarım ve hayvancılık istediğimiz seviyeye ulaşamıyor. Çevremizdeki Demirci, Köprübaşı ve Kula ilçelerinde çok sayıda gölet bulunurken, Selendi'de bu yatırımların olmaması büyük bir eksiklik. Göletler yapılırsa sulu tarım gelişir, hayvancılık güçlenir ve ekonomi canlanır' diyerek destek çağrısında bulundu.

Salihli TSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kula ve Selendi'den çok sayıda oda, kooperatif ve birlik başkanının yanı sıra Salihli TSO yönetimi katıldı.