Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Bocce Petank ve Volo Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları, Manisa'nın Akhisar ilçesinde başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara 12 ilden 510 sporcu katılıyor.

Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla, Isparta, İzmir ve Uşak illerinden gelen sporcular, 5-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında dereceye girebilmek için mücadele edecek. Müsabakalar sonunda ilk 3 dereceyi elde eden sporcu ve takımlar, Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa'nın önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptığını belirterek, 'Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde düzenlenen Okul Sporları müsabakaları, çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönelmesi, yeteneklerini geliştirmesi ve farklı illerden gelen akranlarıyla kaynaşması açısından büyük önem taşıyor. Akhisar ilçemizde 12 ilden 510 sporcumuzu ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.