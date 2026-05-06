Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi iş birliğinde yürütülen 'Gastronomi Elçileri: Niğde ve Karaman Mutfakları Arasında Kültürel Köprüler' projesi kapsamında iki kentin köklü mutfak kültürleri öğrenciler aracılığıyla buluşturuldu.

Yerel mutfak kültürlerinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Programı uygulama mutfaklarında gastronomi etkinliği gerçekleştirildi. Gastronomi Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Şinasi Özmen öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gastronomi elçileri Niğde'de ağırlandı. Projenin ilk ayağında Karaman mutfağını yerinde deneyimleyen Niğde ekibi, ikinci etapta Karaman'dan gelen öğrencileri ağırlayarak, Niğde mutfağının özgün lezzetlerini tanıttı. Katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.

Workshop sürecinde Niğde mutfağının öne çıkan geleneksel yemekleri tek tek hazırlandı. Katılımcılar, Niğde tava, Bor söğürme, yaprak ditme pilavı, beyaz tarhana çorbası, halvater, üzüm boranası, Göllüdağ tatlısı, Mazaklı, Niğde tahinli pidesi ve Fertek halkası gibi kente özgü lezzetlerin yapım aşamalarını deneyimleme fırsatı buldu. Bunun yanı sıra köfter, halka tatlı, Çamardı dondurması, bacaklı ekmek ve cevizli şeker sucuğu gibi yöresel ürünlerin de tanıtımı yapıldı.

Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Şinasi Özmen, projenin çıkış noktasının iki kadim şehrin mutfak kültürlerini karşılıklı öğrenmek ve bunu genç kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti. Özmen, Karaman'da başlayan programın ikinci ayağını Niğde'de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, burada ağırladıkları öğrencilerin gelecekte sektörün önemli isimleri olacağını ve öğrendikleri yöresel yemekleri ileride kendi mutfaklarına taşıyabileceklerini söyledi. Özmen, özellikle unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin yeniden görünür hale getirilmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, 'Bu yemeklerin unutulmaması için uğraşıyoruz' dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık Bölümü öğrencisi Sude Nur Aydın ise proje sayesinde hem Karaman hem de Niğde mutfağını yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, farklı şehirlerin mutfak kültürlerinin öğrenilmesinin mesleki gelişim açısından önemli olduğunu ifade etti. Niğde mutfağında karşılaştığı bazı tatların kendisini şaşırttığını dile getiren Aydın, özellikle elmalı tatlılar ve tarhana çorbasının kendi alışık olduğu tatlardan farklı olduğunu söyledi.

Projeye katılan öğrencilerden Enes Talha Gül de bölgesel mutfakların birbirinden oldukça farklı olduğunu, bu çeşitliliğin gastronomi eğitimi alan öğrenciler için önemli bir deneyim sunduğunu belirtti.

Program kapsamında 'Niğde Mutfak Kültürü ve Sürdürülebilirlik' başlıklı seminer de düzenlendi. Seminerde yerel mutfakların sürdürülebilir gastronomideki yeri, coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve gastronominin yerel kalkınmaya katkısı ele alındı.