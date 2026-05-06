Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yapılacak bağışları yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kampanya başlattı. Bu yıl kurban bağış bedeli 14 bin 900 TL olarak belirlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediye tarafından geleneksel hale getirilen 'Sizden Gelen Bağışlarla Aş Olalım Sofralara' kurban bağışı kampanyası başlatıldı. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütülen kampanya ile bayramın paylaşma ve dayanışma ruhunun tüm yıla yayılması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında hayırseverler, bağışlarını canlı hayvan, kilogram bazında et ya da nakdi olarak yapabilecek. Bağışlanan kurbanlıklar, Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi'nde hazırlanacak yemeklerde kullanılarak ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılacak.

Bu yıl kurban bağış bedeli 14 bin 900 TL olarak belirlenirken, geçtiğimiz yıl düzenlenen kampanyada 500 tam kuzu, 10 ton kuzu eti ve 3 ton 700 kilogram dana eti olmak üzere toplam 13 ton 700 kilogram et bağışıyla rekor seviyeye ulaşılmıştı.

Nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Turgutlu Belediyesi adına Halk Bankası üzerinden açılan hesap numarasına bağışta bulunabilecek. Bağış yapanların açıklama kısmına isim, soyisim ve iletişim bilgilerini yazmaları gerekiyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiye Aşevi ve Hayır Merkezi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nün telefon numaralarından ulaşılabiliyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kampanyaya destek çağrısında bulunarak, 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı dolayısıyla kampanyamızı düzenleyerek bayramın bereketini çoğaltmayı amaçlıyoruz. Kurban; paylaşmaktır, dayanışmadır. Hayırseverlerimiz tarafından yapılacak her bağış ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına sıcak yemek olarak ulaşacak. Tüm hemşehrilerimizi imkanları ölçüsünde kampanyamıza katkı sunmaya davet ediyoruz' dedi.