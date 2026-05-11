İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden 60 yaşındaki bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan İ.C. (60), memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gitti. Ballıdere köyünde kalan İ.C., çeşitli sağlık şikâyetleri üzerine hastaneye başvurdu. Kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören İ.C.'nin durumu ağırlaştı. Tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 Çocuk babası olan İ.C.'nin cenazesinin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.