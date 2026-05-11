Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim yapıldı. Bozüyük-Eskişehir Çevreyolu, Hükümet Caddesi, Kovalıca Caddesi, İsmet İnönü Caddesi ile Tren Garı önü başta olmak üzere farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda, KGYS kameraları üzerinden sürücüler denetlendi. Denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yaya geçidi önceliği ile şerit ve yol kullanım kurallarına yönelik kontroller yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, trafik güvenliğine dikkat çekerek, 'Unutmayalım; trafikte alınan küçük bir tedbir, büyük kayıpların önüne geçebilir. Kurallara uyalım, hem kendi güvenliğimizi hem de diğer vatandaşlarımızın can güvenliğini birlikte koruyalım' dedi.