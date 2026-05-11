Türkiye ekonomisinde sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, 2026 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, toplam ciro endeksi mart ayında aylık bazda da yükselişini sürdürerek bir önceki aya göre yüzde 4,4 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 36,5 ile hizmet sektöründe kaydedildi. Hizmet sektörünü yüzde 35,9 ile ticaret, yüzde 33,2 ile sanayi sektörü izledi. İnşaat sektörü ciro endeksi ise yıllık bazda yüzde 22 artış gösterdi.

Aylık değişimlere bakıldığında ise sanayi sektörü yüzde 5,7 ile en yüksek artışı kaydederken, ticaret sektörü yüzde 4,9, hizmet sektörü ise yüzde 2,8 yükseldi.

İnşaat sektörü ciro endeksi ise mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak aylık bazda gerileyen tek sektör oldu.