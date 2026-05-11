Bilecikli şehit ailesi, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne anlamlı bir ziyarette bulundu.

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesi, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan'ı ziyaret etti. Ziyarete şehidin babası Ali Ongan ile annesi Hatice Ongan katılırken, görüşmede karşılıklı sohbet edildi ve aileye destek mesajları iletildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz' dedi.