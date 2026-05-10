Kütahya'nın Simav ilçesinde geleneksel hale gelen 'Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Şöleni', bu yıl da 9-10 Mayıs tarihlerinde Fuar Alanı'nda yoğun katılım ve coşkulu etkinliklerle gerçekleştirildi.

Programa katılan Kütahya Valisi Musa Işın, sünnet olan çocuklarla yakından ilgilenerek ailelerini tebrik etti ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Programda konuşan Vali Musa Işın, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün Türk milletinin en önemli manevi değerlerinden biri olduğunu belirterek, Simav'da yaşatılan bu geleneğin toplumsal birlik ve beraberliğe önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Sürdürülen hayır organizasyonunun vatandaşların takdirini kazandığını belirten Işın, belediye öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaların örnek bir dayanışma modeli oluşturduğunu söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca paylaşma ve yardımlaşma kültürüyle öne çıktığını ifade eden Vali Işın, vakıf geleneğinin Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü bir medeniyet mirası olduğunu belirtti. Anadolu irfanının temelinde paylaşma, dayanışma ve komşuluk hukukunun bulunduğunu dile getiren Işın, 'Komşusu açken tok olan bizden değildir.' anlayışının milletin mayasında yer aldığını kaydetti.

Simav'ın geçmişte yaşadığı depremleri de hatırlatan Vali Işın, ilçenin ve ülkenin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu. Yapılan hayır ve yardımların manevi anlamda toplumu güçlendirdiğini belirten Işın, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında halk oyunları ve mehteran takımı gösterileri vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Helva karma şenliği ile konvoy etkinlikleri de programa renk kattı.

Etkinliğe; Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Simav Kaymakam Vekili Pazarlar Kaymakamı Alper Açıkgöz, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, il protokolü, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı