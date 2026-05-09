Kütahya'nın Gediz ilçesinde park halindeyken freni boşalan otomobil, metrelerce sürüklendikten sonra bir apartmanın ihata duvarı ile doğalgaz borusu arasında asılı kaldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Gediz Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketin yanındaki rampaya park edilen 43 NE 281 plakalı otomobilin, sürücüsü içinde olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle freni boşaldı. Eğimli yolda hızla geri geri gitmeye başlayan araç, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton ihata duvarını aşarak aşağıya düşmek üzereyken doğalgaz ana hattı borusuna takıldı. Arka tekerleği boşlukta kalan ve gövdesi sarı doğalgaz borusunun üzerinde dengede duran aracı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve bölge doğalgaz acil ekipleri sevk edildi.

Olası bir patlama veya doğalgaz sızıntısına karşı ekipler bölgede güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı. Askıda kalan otomobil, doğalgaz borusuna ve çevreye daha fazla zarar vermemesi için olay yerine çağrılan vinçli çekici yardımıyla titiz bir operasyonla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, mahalle sakinleri aracın boşlukta asılı kaldığı anları şaşkınlıkla takip etti. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.