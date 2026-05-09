Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde okul güvenliği konularının ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda okul güvenliği kapsamında alınması gereken tedbirler, öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerine yönelik uygulamalar, okul çevresi güvenliği, taşımalı eğitim süreçleri ve acil durumlara karşı yapılacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca okullarda yürütülen mevcut güvenlik uygulamaları değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarının öncelikli hedef olduğu vurgulanırken, okul güvenliğine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceği ifade edildi. Müdürler tarafından sahada karşılaşılan durumlar ve çözüm önerileri de değerlendirmeye alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Aykırıkçı Jandarma Komutanı J.Asb. Kd.Üçvş. Hasan Çil, Altıntaş Merkez Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Burhan Kara ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Koyuncu ve köy okulları müdürleri katıldı.