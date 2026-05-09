Kütahyalı kadınlar örnek bir dayanışmaya imza atarak huzurevinde kalan yaşlılara verilmek üzere kendi aralarında ördükleri lifleri teslim etti.

Kendi aralarında organize olan Müjgan Gültekin, Ayşe Kaçan, Gülay Nar, İlknur Ceylan, Nevin Işık, Özlem Gürkaş ve Özlem Eski isimli kadınlar, 'İyilikte yarışıyoruz' sloganıyla ördükleri lifleri huzurevinde kalan yaşlılara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim etti.

Kadınların anlamlı dayanışması ve sosyal sorumluluk örneği davranışı takdirle karşılandı.