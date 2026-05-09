Kütahya'nın Gediz ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ekipleri tarafından traktör sürücüleri ile öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yenikent Beldesi Yeni Mahalle Meydanı ile Gölcük Mahalle merkezinde düzenlenen etkinliğe; Gediz İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yusuf Genç, Trafik Şube Müdürü Jandarma Teğmen Ali Erkan Döğüşçü, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Aydın ve Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk katıldı.

Etkinlik kapsamında traktör sürücülerine güvenli traktör kullanımı, üçgen reflektör kullanımı, ROPS demiri kullanımı ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından sürücülere reflektör takılırken, trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Öte yandan Yenikent İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde genel trafik kuralları, karşıdan karşıya güvenli geçiş, emniyet kemeri kullanımı ile bisiklet kullanımında koruyucu ekipmanların önemi anlatıldı. Öğrencilere teorik bilgilendirmenin yanı sıra uygulamalı trafik eğitimi de verildi.

Yetkililer, Trafik Haftası kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetleriyle toplumda trafik bilincinin artırılmasının ve trafik kazalarının en aza indirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.