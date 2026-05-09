Karşıyaka Basketbol ile Aliağa Petkimspor'un Basketbol Süper Ligi'nde kalıp kalmayacağı, yarın aynı saatte başlayacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Basketbol Süper Ligi'nde küme düşecek son takım yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Ligde düşme ihtimali bulunan üç takımdan ikisini İzmir temsilcileri Karşıyaka Basketbol ve Aliağa Petkimspor oluştururken, diğer ekip ise Mersinspor oldu. Yarın saat 15.30'da başlayacak maçların ardından lige veda edecek son takım netlik kazanacak.

Son haftaya 8 galibiyetle düşme hattında giren Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Bursaspor'u ağırlayacak. Karşıyaka taraftarları kritik mücadele öncesinde tüm biletleri tüketirken, karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

9 galibiyetle son haftaya giren ve düşme ihtimali bulunan bir diğer İzmir ekibi Aliağa Petkimspor ise deplasmanda Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde 9 galibiyeti bulunan Mersinspor da deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.

Aliağa Petkimspor'un kazanması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın Karşıyaka lige veda eden takım olacak. Aliağa ekibinin mağlup olması durumunda ise Karşıyaka ve Mersinspor'un galip gelmesi halinde küme düşen takım Aliağa Petkimspor olacak.

Mersinspor ile Aliağa Petkimspor'un mağlup olması ve Karşıyaka'nın Bursaspor'u yenerek 9 galibiyete ulaşması halinde ise üç takım da sezonu aynı galibiyet sayısıyla tamamlayacak. Bu durumda sıralama üçlü averaja göre belirlenecek ve lige veda eden ekip Mersinspor olacak.