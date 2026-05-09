Aliağa FK, sportif direktörlük görevi için Erdem Özgenç ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2025-2026 sezonunu 4. sırada tamamlayarak play-off'a kaldı. Play-off aşamasında istediği sonuçları alamayan İzmir temsilcisi, TFF 1. Lig hedefine ulaşamayarak elendi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan Aliağa FK, ilk hamlesini sportif direktörlük görevine Erdem Özgenç'i getirerek yaptı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, sportif direktörlük görevi için Erdem Özgenç ile anlaşma sağlamıştır. Erdem Özgenç; yeni dönemde bilgi, tecrübe ve vizyonuyla kulübümüzün sportif yapılanmasına katkı sağlayacaktır. Erdem Özgenç'e ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Erdem Özgenç, son olarak Pendikspor'da sportif direktörlük görevinde bulundu.