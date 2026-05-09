Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında saat 20.00'de Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi Erdem Mertoğlu olacak.

Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka görev yapacak. Saka'ya AVAR'da Samet Çiçek eşlik edecek.