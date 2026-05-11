Atatürk Çocuk Kütüphaneleri kurucusu kitap sevdalısı 'Kitap Baba' lakaplı Mesut Tim, bağışlarla topladığı 10 bin adet kitabı Yunusemre Belediyesi'ne bağışladı. Kitaplar, önümüzdeki günlerde Yunusemre Belediyesi'ndeki kütüphanelerde ve Emekli Kafe içinde kurulan kitaplıkta kitapseverler ile buluşacak.

7'den 70'e herkese kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için gayret gösteren ve bağışlarla topladığı kitaplar ile 'Atatürk Çocuk Kütüphanelerini' kuran kitapsever Mesut Tim Yunusemre Belediyesi'ne anlamlı bir bağışta bulundu. 'Kitap Baba' lakaplı Mesut Tim, belediye bünyesinde hizmet veren kütüphanelerde yerini almak üzere 10 adet kitabı Yunusemre Belediyesi'ne bağışladı. Kitapsever Mesut Tim tarafından bağışlanan 10 bin adet kitabın Yunusemre Belediyesi'ne ulaştığını ifade eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, kitapların en kısa sürede belediye bünyesinde kütüphanelerdeki ve Emekli Kafe'nin içinde kurulan kitaplıkta yerlerini alacağını dile getirdi.

Açıklamasında Tim'e teşekkür eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Arslan şu ifadelere yer verdi: 'Sayın Mesut Tim, 7'den 70'e herkesin kitap okuma alışkanlığını kazanması, kitaba olan tutkusunun devam etmesi ve kitabın ulaşılabilir olması için verdiği çalışmalarla büyük takdir toplamaktadır. Bu anlamda Tim Yunusemre Belediyemiz bünyesindeki kütüphanelerimize ve Emekli Kafe içerisinde oluşturduğumuz kitaplığımıza toplam 10 bin adet kitap bağışında bulundu. Kendisine Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bağışlanan 10 bin adet kitap en kısa sürede Uğur Mumcu ve Neşe Gülersoy Kütüphanelerimiz ile Emekli Kafe içindeki kitaplığımızda yerlerini alacak ve halkımızın hizmetine sunulacaktır. Ayrıca özverili çalışmalarından dolayı Kütüphaneler ve Müze Müdür Vekili Zehra Yazar ile personeline de teşekkür ediyoruz. Tüm kitapseverlerimizi kütüphanelerimize ve Emekliler Kafe'ye bekliyoruz'