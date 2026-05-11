Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasının ardından yapılan şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açtığı belirlenen 17 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 9 Mayıs 2026 Cumartesi akşamı Erbaa Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası kutlama için meydanda toplanan taraftar grubunun arasında bulunan bir kişi, elindeki tabanca ile havaya ateş açtı. Yaşanan olay üzerine vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydandaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Yapılan kamera incelemeleri sonucu kimliği belirlenen Y.T. (17), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silahın kurusıkı olduğu öğrenilirken, Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.