Kars İl Emniyet Müdürlüğü Akyaka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Trafik Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. 'Bir Kural Bir Ömür' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte trafik kurallarının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Akyaka Tren İstasyonu önünde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri, sürücü ve yayalara trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çeken ekipler, aşırı hız, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği ihlallerinin ciddi kazalara davetiye çıkardığını ifade etti.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara trafik kurallarını hatırlatan broşürler dağıtılırken, sürücülere dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı. Polis ekipleri, trafik kazalarının büyük bölümünün ihmallerden kaynaklandığını belirterek, küçük bir kural ihlalinin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, toplumda trafik bilincinin artırılması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Akyaka'da gerçekleştirilen farkındalık etkinliği, hem sürücüler hem de yayalar tarafından takdirle karşılanırken, emniyet ekiplerinin Trafik Haftası boyunca benzer uygulamalarına devam edeceği öğrenildi.