Kars'ta, '3. Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası', öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kars Valiliği himayelerinde yürütülen ve eğitimde kaliteyi artırmayı hedefleyen Kars'ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi'nin alt projelerinden biri olan 'Akıl Küpü Projesi' kapsamında düzenlenen turnuva yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programa, Kars Valisi Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Kent genelindeki 76 okuldan ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 400 öğrencinin katıldığı turnuvada öğrenciler; strateji geliştirme, hızlı düşünme, problem çözme ve analitik becerilerini ortaya koydukları 10 farklı kategoride yarıştı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda öğrenciler hem eğlendi hem de zihinsel yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Turnuva boyunca öğrencilerin sergilediği performans takdir toplarken, danışman öğretmenler ve aileler de çocukların başarısını yakından takip etti. Yarışmalarda dereceye girerek birinci olan öğrenciler, Konya'da düzenlenecek olan 8. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Kars'ı temsil etme hakkı kazandı.

Programda konuşan Vali Ziya Polat, çocukların akademik başarısının yanında düşünme, analiz etme ve strateji geliştirme becerilerinin de önem taşıdığına dikkat çekerek, bu tür organizasyonların öğrencilerin kişisel gelişimine büyük katkı sunduğunu ifade etti. Eğitime yönelik projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Polat, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Milletvekili Adem Çalkın ise turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, Kars'ın eğitim alanında her geçen gün daha başarılı çalışmalara imza attığını belirtti. Çalkın, öğrencilerin Türkiye Şampiyonası'nda da önemli dereceler elde edeceklerine inandığını ifade etti.

Kars 3. Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası sonunda organizasyona katkı sunan öğretmenlere, hakemlere ve emeği geçen herkese teşekkür edilirken, öğrencilerin ortaya koyduğu başarı ve heyecanın eğitim camiasına moral verdiği vurgulandı.