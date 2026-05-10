Kars'ta Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen alçı boyama atölyesi, sanat ve dayanışmanın buluştuğu renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Kars Yeşilay Şubesi gönüllüleri de katılım sağladı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler, alçı boyama çalışmalarıyla hem becerilerini ortaya koydu hem de keyifli vakit geçirdi. Birbirinden farklı renk ve desenlerle hazırlanan el emeği ürünler, katılımcıların sanatsal yeteneklerini sergilemesine imkan sundu.

Etkinlik boyunca gönüllüler arasında güçlü bir dayanışma ortamı oluşurken, sosyal ve kültürel faaliyetlerin toplum üzerindeki olumlu etkisine de dikkat çekildi. Katılımcılar, böylesine verimli organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Kars Yeşilay Şubesi yetkilileri, gönüllülerin sosyal etkinliklerle bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparak, gençlerin ve vatandaşların sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesinin kişisel gelişime önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Renkli görüntülerin oluştuğu atölye sonunda gönüllüler ortaya çıkardıkları ürünleri inceleyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan gönüllüler, organizasyonda emeği geçenlere ve misafirperverliklerinden dolayı Eğitim-Bir-Sen ekibine teşekkür etti.