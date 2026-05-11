Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen yem işletmeleri denetimleri kapsamında il genelinde kontroller gerçekleştirildi. Merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren yem üretim, satış ve depolama işletmeleri ekipler tarafından titizlikle denetlendi.

Gerçekleştirilen denetimlerde; yemlerin üretim şartları, hijyen standartları, etiket bilgileri, içerik uygunluğu, depolama şartları ve mevzuata uygunluk kriterleri detaylı şekilde incelendi. Teknik personeller tarafından yapılan kontrollerde, özellikle hayvan sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflendi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin temel amacının yetiştiricilerin güvenilir, kaliteli ve sağlıklı hayvan yemlerine ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Yapılan çalışmaların aynı zamanda hayvansal üretimde verimliliğin artırılması, gıda güvenliğinin korunması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Kars'ta yürütülen bu denetimlerle, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve piyasada güvenilir yem arzının devamlılığının sağlanması amaçlanıyor. Ekipler tarafından işletmelere gerekli bilgilendirmeler yapılırken, mevzuata aykırı durumlarla ilgili de gerekli idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.