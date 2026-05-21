Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, sezonun ilk gününde üreticiden 900 ton çay alarak üretime başladı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nün 2026 yaş çay sezonunu açmasıyla müstahsiller sıcak havayı da fırsat bilerek çay bahçelerine girmeye başladı. Kurum, birinci sürgünün başladığı 21 Mayıs'ta 900 ton çay alımı yaptı. Fabrikalarda üretimin başladığını belirten ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 'Birinci gün çay getiren oldu. Genelde fabrikalarımızın yarısından çoğunda çay var. 900 ton çay aldık. Bugün inşallah iki katına çıkmasını bekliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aldığımız çayları taze taze fabrikaya getirip üretime verdik bile. Şu anda bazı fabrikalarımızda bugün itibarıyla üretim normal şartlar altında devam edecek. Çayın en güzel bekleyeceği yer bahçedir, yerindedir. Toplayıp bir yerde stoklamak çayın kalitesini bozar. Biz çayın tamamına da talibiz. Hepsini alacağımızı da açık açık söylüyoruz. 700 kilo kotayla zaten sürgünün tamamını alabilecek bir kapasiteye sahibiz' ifadelerini kullandı.

Ardeşen Merkez Mahallesi'nde yeni sezonda bahçesine girerek çay toplamaya başlayan müstahsil Hasan Özyanık ise, 'Çay güzel. Tam anlamında büyümese de toplanabilecek kıvama geldi. Tüm müstahsillere hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Alın teri kurumadan çayımızın parasını da alacağız inşallah. Çaya bu yıl açıklanan miktar da güzel ama destekleme verselerdi de çok güzel olurdu' dedi.

Havaların soğuk gitmesinden dolayı sürgünün geciktiğini vurgulayan Özyanık, 'Havaların soğuk olması çayı olumsuz yönde etkiledi. Normal şartlarda Mayıs ayının 10'unda bu çaya başlanmış olması lazımdı 'diye konuştu.