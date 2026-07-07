Çayırova'da belediye tarafından hayata geçirilen 'Atığın Sıfır Noktası' projesi kapsamında, son 1 yılda yaklaşık 103 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Tesise atık getirerek puan toplayan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

Çayırova Belediyesinden alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Akse Kapalı Semt Pazarı karşısında hizmete açılan 'Atığın Sıfır Noktası' tesisi birinci yılını doldurdu. Vatandaşların getirdikleri atıkların cinsine ve ağırlığına göre puan kazanarak çeşitli hediyeler aldığı sistem sayesinde, aradan geçen 1 yıllık süreçte ilçe genelinde önemli miktarda atık toplandı.

En fazla kağıt ve karton dönüştürüldü

Tesisin 1 yıllık verilerine göre, toplamda yaklaşık 103 ton atık geri dönüşüm sürecine dahil edildi. Bu süreçte toplanan atıkların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

'44 bin 317 kilogram kağıt/karton, 26 bin 192 kilogram plastik, 22 bin 419 kilogram cam, 2 bin 936 kilogram elektronik atık, 2 bin 691 kilogram metal, 2 bin 54 kilogram bitkisel yağ, 1767 kilogram karışık ambalaj ve 576 kilogram atık pil.'

Geri dönüşüme destek verenlere ödül

Proje kapsamında çevreye duyarlılık gösteren ve atıklarını tesise getirerek puan toplayan vatandaşlara 1 yıl içinde çeşitli hediyeler takdim edildi.

Toplanan puanlar karşılığında ilçe sakinlerine; 5 tablet, 2 akıllı saat, 20 kamp sandalyesi, 10 taşınabilir şarj cihazı (powerbank), 45 termos (15 bardak, 30 çelik çay termosu), 3 Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı forması, 80 top (30 basketbol, 26 futbol, 24 voleybol), 18 satranç takımı, 12 paket bulaşık tableti ve 46 yemek fişi hediye edildi.

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce yürütülen uygulamanın, sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda devam edeceği bildirildi.