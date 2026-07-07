Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden olan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü'nden mezun olduktan 43 yıl sonra 69 yaşında yüksek lisansını tamamlayan Ali Tekin Çam, liseden mezun olan oğlu ile peş peşe mezuniyet sevinci yaşadı.

Seyitgazili grafik tasarımcı Ali Tekin Çam, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde hazırladığı 'Mustafa Eren: Eserleri ve Türk Grafik Tasarımına Katkıları' başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla savunarak 69 yaşında yeniden mezuniyet heyecanı yaşadı. Akademiden mezuniyetinin üzerinden 43 yıl geçtikten sonra cübbe giyen Çam'ın bu mutluluğu, bir gün sonra İzmir'de özel bir kolejden mezun olan oğlu Ethem Tuğra Çam'ın töreniyle ikiye katlandı. Eskişehirli halk ozanı ve şoför bir babanın eğitim vasiyetini nesilden nesile aktaran Çam ailesi, iki günde iki farklı mezuniyet yaşayarak sıra dışı bir başarı öyküsüne imza attı.

'Meslek hayatım boyunca onu kendime rol model aldım'

Eğitim hayatı ile ilgili konuşan Çam, 'Ben Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdim. Son otuz yıldır mesleğimizin belleğine katkı sunabilmek amacıyla araştırmalar yapıyor, bunları kitaplaştırıyorum. Tezimin konusu olan Mustafa Eren ağabeyi bundan tam 48 yıl önce, Akademi ikinci sınıf öğrencisiyken tanıdım. Meslek hayatım boyunca onu kendime rol model aldım. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yüksek lisans yapma fırsatı doğunca, tezimi onun üzerine hazırlamaya karar verdim. Öğrenciliği özlediğimi fark ettim. Araştırmayı seviyorum; sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim üzerine çalışınca ortaya beni son derece mutlu eden bir eser çıktı' dedi.