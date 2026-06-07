Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte sivrisinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını 17 ilçede aralıksız sürdürüyor. Başkan Besim Dutlulu, 'Halkımızın sağlığı için gece gündüz görev başındayız' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kent genelinde haşereyle mücadele çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların yaz sezonunu daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu geçirebilmesi amacıyla yürütülen ilaçlama çalışmaları, 17 ilçenin tamamında gece gündüz devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri; sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelerin üreme alanı olarak görülen dere yatakları, sulama kanalları, parklar, çöp konteynerleri ve inşaat boşluklarında yoğun ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. İlçe belediyeleriyle koordineli şekilde sürdürülen çalışmaların yaz boyunca artırılarak devam edeceği bildirildi.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, halk sağlığını korumak adına tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Dutlulu, 'Halkımızın sağlığı ve huzuru için ilaçlama çalışmalarımızı gece de sürdürüyoruz. Özellikle yoğun talep gelen Salihli, Akhisar, Turgutlu, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimiz başta olmak üzere 17 ilçemizin tamamında sahadayız. Gelen her bildirime ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale ediyor' dedi.

Vatandaşların belediyeye daha hızlı ulaşabilmesi için teknolojik imkanların da devreye alındığını ifade eden Dutlulu, 'Çalışmalarımızı 'Üzüm' uygulaması üzerinden canlı takip edebilir, talep ve önerilerinizi Alo 153 hattı veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden 7 gün 24 saat iletebilirsiniz' diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan 'Üzüm' uygulaması sayesinde vatandaşlar, mahallelerinde görev yapan ilaçlama araçlarının anlık konumlarını ve çalışma programlarını canlı olarak takip edebilecek. Mobil ekiplerin ise gelen ihbarları anında değerlendirerek sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.