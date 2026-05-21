Gaziantep'te tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren Ahmet S. hakim karşısına çıktı.

Gaziantep'te tartıştığı ağabeyi Mehmet S.'yi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kardeş Ahmet S., yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ahmet S. ve sanık avukatı hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan sanık, olayın tartışma sırasında yaşandığını öne sürdü.

'Oğlumdan şikayetçi değilim'

Duruşmada olay gününü anlatan baba Hüseyin S., 'Çocuklarım zaman zaman kendi aralarında tartışırlardı. Vefat eden oğlum Mehmet, genelde küfür eden biriydi. Olay günü küçük oğlum Yusuf beni arayarak kavga ettiklerini söyledi. Bunun üzerine Mehmet'i aradım. Mehmet telefonda bana, 'Ahmet beni öldürmezse' diyerek küfürlü ifadeler kullandı. Mehmet'in küfür eden bir yapısı vardı. Daha sonra oğlumu tekrar aradım. Olay yerine gittiğimde olay gerçekleşmişti. Ambulansı Ahmet aradı. Olayda kullanılan pompalı tüfek Ahmet'e aitti. Mehmet, Ahmet'e ağır hakaretlerde bulunuyordu. Oğlumdan şikayetçi değilim' dedi.

'Onunla birlikte hastaneye gitmek istedim'

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet S., 'Olay günü çalışıyordum. Kardeşim Yusuf, olaydan birkaç gün önce bana şaka yapmıştı. Ben de ona şaka yaptım. Şakanın büyümesi üzerine küçük kardeşim Yusuf bana kırıldı. Daha sonra ağabeyim Mehmet iş yerine gelerek Yusuf'a daha düzgün davranmam gerektiğini söyledi. Ben de aramızda şakalaştığımızı anlattım. Ancak Mehmet ağabeyim bana hakaret etmeye devam etti. Bana, eşime ve küçük kız çocuğuma küfür etti. Özellikle kızıma küfür edince buna dayanamadım ve aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında çevredeki esnaf arkadaşlar gelip bizi ayırdı. Beni dışarı çıkardılar. Ben de dışarı çıkıp motosikletimin üzerine oturdum. O sırada Mehmet ağabeyim tekrar yanıma gelerek benimle kavga etmeye çalıştı. Bana, 'Şerefin, namusun varsa gidip bana sıkarsın, namusunu temizlersin' şeklinde ifadeler kullandı. Bunun üzerine eve gittim. Eşim üç aylık hamileydi. Mehmet ağabeyimin tekrar gelip tartışma çıkaracağından korktuğum için silahı alıp arabaya koydum. Amacım silahı satmaktı. Daha sonra babam beni arayarak dükkana gelip sakin şekilde konuşmamızı istedi. Mehmet ağabeyimle evlerimiz altlı üstlü olduğu için ondan korkuyordum. Dükkana gittiğimde Mehmet ağabeyim yine bana hakaret etti ve 'Namusunu temizliyormuşsun' tarzında ağır ithamlarda bulundu. Bunun üzerine arabada bulunan silahı alıp getirdim ve rastgele ateş ettim. O an gözümü kapatmıştım. Gözümü açtığımda ağabeyimin yerde yattığını gördüm. Hemen yanına giderek kanı durdurmak için kolunu bağladım. Daha sonra ambulansa taşıdım ve sağlık ekiplerine yardımcı oldum. Ambulansta ben de onunla birlikte hastaneye gitmek istedim ancak izin vermediler. Sonrasında polise konum attım. Olay bu şekilde gerçekleşti. Çok pişmanım. Ağabeyimi öldürmek değildi amacım. Öldürmek gibi bir kastım da yoktu. Pişmanım' ifadelerini kullandı.

Olay yerinde keşif yapılacak

Savunmayı dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesine, tanıkların dinlenmesine, olay yerinde keşif yapılmasına, HTS kayıtlarının incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 19 Kasım 2025'te Şahinbeyilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet S. (24) ile ağabeyi Mehmet S. (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet S.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar ağabeyine isabet etti. Olay sonrası katil zanlısı kardeş kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Cenaze, adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin adına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan olay sonrası kaçan katil zanlısı kardeş Ahmet S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Katil zanlısı kardeş, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.