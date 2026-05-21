Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi'nde çocuklarda ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan pediatrik elektrofizyolojik çalışma (EPS) alanında ilk vakalar başarıyla gerçekleştirildi.

GAÜN Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı bünyesinde hizmete giren Pediatrik EPS Ünitesi ile birlikte, çocuklarda girişimsel ritim bozukluğu tedavileri Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Bölgede ilk olma özelliği taşıyan ünite, 3 boyutlu aritmi tanı ve tedavi sistemiyle donatıldı. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Valiliği ve GAGEV üyesi iş insanlarının desteğiyle kurulan ünitenin, bölgede yalnızca GAÜN Çocuk Hastanesi bünyesinde hizmet verdiği belirtildi.

Ünitede, halk arasında 'yakma' ve 'dondurma' yöntemi olarak bilinen işlemler uygulanıyor. Anjiyo salonunda kasıktan ilerletilen özel kateterler aracılığıyla kalpte ritim bozukluğuna neden olan odak tespit edilerek tedavi ediliyor. Böylece çocuk hastaların ilaç kullanımına ihtiyaç duymadan günlük yaşamlarına dönmeleri hedefleniyor.

GAÜN Çocuk Kardiyoloji Ünitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Sülü, çocuk aritmileri alanında özel eğitim aldığını belirterek, girişimsel aritmi tedavisinin Gaziantep'te uygulanmaya başlanmasının bölge açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

GAÜN Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar ise çocuklarda tedavi gerektiren ritim bozukluklarının düşük oranda görülmesine rağmen hayati risk taşıdığına dikkati çekti.

Başpınar, 3 boyutlu EPS sisteminin çocuk ünitesi kapsamında ilk kez Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde hizmete sunulduğunu belirterek, bölgede benzer merkez ve uzman sayısının sınırlı olması nedeniyle çevre illerden de hasta kabul edilebileceğini kaydetti.