Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, tarımsal üretim ve orman ekosistemlerine zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadele kapsamında biyoteknik çalışmalar devam ediyor. Mücadele kapsamında Artvin, Arhavi, Borçka ve Murgul Orman İşletme Müdürlükleri sorumluluk alanlarında toplam 250 adet feromon tuzağı uygun noktalara yerleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Bölge Müdür Yardımcısı Tekin Işık, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Mutlu Özdemir ile Arhavi Orman İşletme Müdürü Fuat Bilgin sahada incelemelerde bulunarak teknik personelden bilgi aldı.

Kahverengi kokarca ile mücadelede mekanik, biyoteknik ve biyolojik yöntemlerin birlikte uygulandığı belirtildi. Kış aylarında kışlak alanlarına çekilen zararlıların toplanmasına yönelik çalışmalarda, 2026 yılı içerisinde yaklaşık 50 bin kahverengi kokarcanın toplandığı bildirildi. Canlı olarak toplanan böceklerin ise biyolojik mücadelede kullanılmak üzere üretime alındığı ve yumurta bırakmalarının sağlandı.

Biyolojik mücadele kapsamında ise kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olarak bilinen 'Samuray arıcığı' olarak da adlandırılan 'Trissolcus Japonicus' türünden 20 bin adet üretim hedeflendiği belirtildi. Üretilen samuray arıcıklarının, zararlının en yoğun yumurtlama dönemi olan haziran ayında doğaya salınmasının planlandığı ifade edildi.