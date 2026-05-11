Artvin'in Hatila Vadisi Milli Parkı'ndaki cam terasta düzenlenen satranç turnuvasında genç sporcular, yaklaşık 220 metre yükseklikte doğa manzarası eşliğinde hamle yaptı.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Hatila Vadisi Milli Parkı cam terasta satranç turnuvası düzenlendi. Yaklaşık 220 metre yükseklikte bulunan cam terasta gerçekleştirilen turnuvada genç sporcular, doğayla iç içe atmosferde zeka ve stratejilerini ortaya koydu. Vadi manzarası eşliğinde yapılan müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada sporcular hem yarışma heyecanı yaşadı hem de keyifli vakit geçirdi. Sportmenlik içerisinde tamamlanan organizasyonda gençlerin satranç etrafında bir araya gelmesi memnuniyet oluşturdu.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Sinan Özyurt ile eğitmenler tarafından takdim edildi.