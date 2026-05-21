Gaziantep'in Araban ilçesinde geçen yıl başlatılan içme suyu hattı yenileme ve doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından bozulan cadde ve sokakların yeniden düzenlenmesi için başlatılan asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ise sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılının Temmuz ayında başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki içme suyu şebekesi modernize edildi. Aynı dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GAZDAŞ Doğalgaz A.Ş. iş birliğinde yürütülen doğalgaz hattı çalışmaları da tamamlandı. Projeyle birlikte ilçe merkezinde toplam 33 bin metre içme suyu şebeke hattı yenilenirken, 3 bin yeni abone bağlantısı yapıldı. Sistemin daha verimli çalışması amacıyla ayrıca 5 yeni vana odası inşa edildi. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin içme suyu sisteminin daha verimli, kesintisiz ve sürdürülebilir hale geldiğini belirtti.

Altyapı çalışmalarının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından ana caddelerde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Mehmet Gökçek ve Fevzi Çakmak mahallelerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları bitirilirken, diğer mahallelerde de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mahalle muhtarları, içme suyu hattı yenileme, doğalgaz altyapısı ile asfalt ve parke taşı çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.