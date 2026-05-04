Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülen Kültürel Miras Projesi kapsamında düzenlenen E-Ticaret Eğitimlerinin Denizli etabı, Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa kamu temsilcileri, sektör yöneticileri, girişimciler ve iş insanları büyük ilgi gösterdi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 'Artık ticaretin yeni dili dijitalleşmedir ve rekabetin yeni sahası e-ticaret olmuştur' dedi.

DTO'nun ev sahipliğinde hizmet binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen programa Güvenilir Ürün Platformu Başkanı ve TGRT Haber Ekonomi Haberleri Müdürü Gazeteci ve TV Programcısı Celal Toprak, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile alanında uzman isimler, girişimciler ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde ticaretin sınırlarının ortadan kalktığını vurguladı. E-ticaretin işletmeler açısından artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirtti. Başkan Erdoğan, Türkiye'de sektörün son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını da ifade etti. Erdoğan, resmi verilere göre Türkiye'de e-ticaret hacminin 2024 yılında yüzde 60'ın üzerinde artarak 3 trilyon liranın üzerine çıktığını, işlem sayısının ise yaklaşık 6 milyara ulaştığını kaydederek, 2025 yılı itibarıyla sektör büyüklüğünün 4,5 trilyon liraya yaklaştığını söyledi. Başkan Erdoğan, 'Artık ticaretin yeni dili dijitalleşmedir ve rekabetin yeni sahası da e-ticaret olmuştur' ifadelerini kullandı.

Üyelerini E-Ticaret eğitimlerine ve E-Ticaret yapmaya davet etti

E-ticaretin özellikle KOBİ'ler için sadece bir satış kanalı değil, aynı zamanda küresel pazarlara açılan önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Erdoğan, üretim gücü yüksek Denizli için dijital dönüşümün kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bu arada eğitim programlarının kapsamına da değinen Başkan Erdoğan, üyelerin e-ticaret süreçlerini daha bilinçli ve etkin yönetmelerini amaçladıklarını belirterek, pazaryerleri, dijital pazarlama, marka yönetimi ve lojistik gibi alanlarda verilen eğitimlerin firmalara önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Başkan Erdoğan: 'DTO, 100 yaşında büyük bir çınar'

Konuşmasında Denizli Ticaret Odası'nın kuruluşundan bu yana 100 yılı geride bıraktığını da hatırlatan Erdoğan, köklü birikimi dijital çağın dinamikleriyle buluşturduklarını ifade etti. Projenin yalnızca ticari bir dönüşüm değil, aynı zamanda kültürel mirasın dijital ortamda değer kazanması açısından da önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Erdoğan, 'Denizli Ticaret Odası ve Başkanı olarak, üyelerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda yanında olmaya devam edeceğiz. 10 milyon euroluk bir yatırımla hayata geçirdiğimiz, makine parkı ile Avrupa'da tek olan Denizli Teknik Tekstil Merkezimiz de bu anlamda inovatif oldukça büyük bir girişimimizdir. Hem üyelerimizden hem de tüm Türkiye'den büyük ilgi görmektedir. Sektörlerimize danışmanlık hizmeti ve Ar-Ge çalışmaları ile yön vererek Denizli'mizi geleceğin üretimi olan uluslararası teknik tekstil pazarına hazırlamaktadır. Tüm üyelerimizi ve iş dünyamızı, bu merkezimizden ve eğitimlerimizden azami ölçüde faydalanmaya davet ediyorum. Bugünkü yoğun katılımınız için de teşekkür ediyorum' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, Pazarama Satış Direktörü Enes Kuşçu ile Pazarama Satış Takım Lideri Hüseyin Soylu'nun sunumları ile devam etti.

Şirketleşme sürecini katılımcılara ayrıntılı olarak aktaran kadın girişimci Avcı, Başkan Erdoğan'a ürününden bir numune hediye etti. İlgi ve desteğinden dolayı da Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Avcı, 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil oldum. Bu konuda araştırmalar yapıyordum. Organik tarıma hazırlanıyorum. Toprak analizleri detaylı alınıyor. 4. yılın sonunda da organik sertifikasını alabiliyoruz. Ailemle birlikte çiftçilik yapıyoruz. Üniversiteden döndükten sonra sürdürülebilir bir tarım yapmak istedim. Teknolojiye uyumlu, yeni nesil bir tarım yapmak istedim. Birçok kuruma gitmeye başladım. Hepsi bana ÇKS belgemin olup olmadığını sordu. O zaman ÇKS belgesinin önemini anladım. Daha sonra da kaydoldum. Birçok yarışmaya katıldım. İstanbul Ticaret Odası'nın yükselen markalar yarışmasında finale kaldım. Sonra et ticarete başlayıp dijital dükkan açtım. İyi gidiyor işler. İhracat hedeflerim de var. Fakat daha başlamadım. Ama tüm sertifikasyon süreci tamamladım' dedi.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Denizli İl İcra Kurulu Başkanı Bekir Çakır, Kadın Girişimciler Kurulu Ayla Taşçıoğlu, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Denizli'de dördüncü kuşak olarak faaliyetine devam eden Etala Entegre Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sabanoğlu ile kadın girişimcilerden Denizli'nin Sarayköy İlçesinin Duacılı Mahallesinde 4 nesildir çiftçilik yapan ailenin temsilcisi olan H'Olive markasının sahibi kadın çiftçi Hatice Avcı'nın da katılımcılarla sektörel tecrübelerini paylaştığı etkinlik, eğitimi tamamlayanlara sertifikalarının dağıtılmasıyla sona erdi.