Elazığ merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde koyun sürüsünü otlatan 2 çocuk, bir süre sonra türkü söyleyeme başladı. Ardından ele ele tutuşan ve halay çeken çocukların neşeli anları izleyenlerin yüzünü güldürdü. Çocukların doğal ve samimi davranışları adeta içleri ısıttı. Günlük hayatın içinden yansıyan bu anlar, çocukların enerjisi ve mutluluğunu gözler önüne serdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.