Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ'ın çocuklarda çevre bilincini artırmak ve enerji kaynaklarının tasarruflu kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği şiir ve resim yarışmasının dokuzuncusu Uşak'ta yapıldı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen yarışmanın ödül töreninde dereceye giren öğrenciler laptop, tablet ve bisiklet ile ödüllendirilirken törene katılan tüm çocuklara da hediyeler verildi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (OEDAŞ) her yıl bu illerden birinde düzenlediği 'Enerji Tasarrufu' temalı şiir ve resim yarışmasının dokuzuncusu Uşak'ta yapıldı. Yarışmanın ödül töreni, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Yaşar Akar İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, Uşak İl Müdürü Ayhan Turan, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Törene katılan tüm öğrencilere hediye

İlkokul öğrencilerinin resim, ortaokul öğrencilerinin ise şiirleriyle katılım gösterdiği yarışmada titiz bir değerlendirme süreci oldu. Öğrencilerin çalışmaları ilk olarak okullarındaki öğretmenler tarafından kurulan komisyonlarda, ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde, son aşamada ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde oluşturulan komisyonda değerlendirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada her iki kategorinin birincileri laptop, ikincileri tablet, üçüncüleri ise bisiklet ile ödüllendirildi. Törene katılan tüm öğrencilere de kalem kutusu, 12'li kuru boya kalem, kurşun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş ve silgiden oluşan birer kırtasiye seti hediye edildi.

Muzaffer Yalçın: 'Yetenekleri görünür kılarken enerji konusunda farkındalık oluşturuyoruz'

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 'Enerji tasarrufu ve çevreye duyarlılık, çocuk yaşlarda kazanıldığında kalıcı hale geliyor. Biz de geleneksel hale getirdiğimiz yarışmamızla öğrencilerimizin yeteneklerini görünür kılarken enerjinin verimli kullanımı konusunda güçlü bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Uşak'taki öğrencilerimizin şiirlerine ve resimlerine yansıttıkları özen, duyarlılık ve hayal gücü bizlere umut verdi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi ve her zaman yanlarında olan velilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de iş birlikleri için teşekkür ediyorum.' dedi. Yalçın ayrıca, başta öğrenciler olmak üzere tüm davetlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

Dereceye giren öğrencilerin çalışmaları önümüzdeki aylarda OEDAŞ Uşak İl Müdürlüğü'nde sergilenecek.

Resim kategorisinde dereceye giren öğrenciler

1. Ela Esma Selçuk - Yaşar Akar İlkokulu (4. sınıf)

2. Zeynep Coşkun - Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu (2. sınıf)

3. Arden Deniz Akgün - Timur Ertürk İlkokulu (1. sınıf)

Şiir kategorisinde dereceye giren öğrenciler

1. Ceren Bozdemir - Ağabey Ortaokulu (Eşme) (6. sınıf)

2. Gülşah Gençer - Banaz İmam Hatip Ortaokulu (5. sınıf)

3. Fatma Şenkul - İnay Ortaokulu (Ulubey) (5. sınıf)