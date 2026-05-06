Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Hıdırellez etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Stadı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, gençler ve aileler bir araya gelerek hem bayramın manevi ruhunu yaşadı hem de gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla süsledi. Etkinlik kapsamında katılımcılara ücretsiz uçurtma dağıtılırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Gün boyunca süren etkinlikte çocukların sevinci ve ailelerin mutluluğu dikkat çekerken, Hıdırellez'in simgelediği umut, birlik ve beraberlik duyguları sahaya yansıdı. Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşmasını amaçlayan etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.