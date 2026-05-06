Bilecik'te vatandaşlar, Kırklar Tepesi'nde düzenlenen etkinliklerle Hıdırellez geleneğini sürdürdüler.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllardan itibaren geleneksel olarak hazırlanan program kapsamında sabah namazı öncesinde bir araya gelen Bilecikliler, Hıdırellez geleneğini yaşatıyorlar. Uzun yıllardır süregelen Hıdırellez geleneği için Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepe'sindeki Kırklar Camisinde bir araya gelen vatandaşlar, cami bahçesinde dua ettiler, sabah namazı ve şükür namazını kıldılar. Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten de etkinlikte vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.Kimi vatandaşlar dileklerine göre gül ağacının dibine para ve benzeri eşyaları gömerken, kimileri de tebeşirle ev, araba veya beşik resmi çizerek dileklerinin gerçekleşmesini umdular.

''Hıdırellez'in gelişiyle birlikte herkes dileğinin gerçekleşmesi için buraya geliyor''

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cem Çevik, 'Şu anda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kırklar Mevki'sinde bulunan Kırklar Camisinin önündeyiz. Hıdırellez'in gelişini her yıl olduğu gibi bu yıl da burada karşılıyor ve dualar ediyoruz. Herkes dileğinin gerçekleşmesi için dua ediyor. Buraya gelen vatandaşlar iyi dilek temennilerini, umutlarını ve geleceğe dair isteklerini gerek duayla gerek, toprağın altına dileğini yazıp gömmek suretiyle gerçekleştiriyor. Kimisi de taşlarla istediği araba ve evin resmini çizmeye çalışıyor. Kimisi de duasında sağlıklı bir hayata yer veriyor veya Allah'tan eş, iş ya da araba istiyor. Belediye çalışanları da bu güzel geleneğe katkı amacıyla burada bulunuyor ve bu geleneğin yaşatılmasına destek veriyor. Kısacası burada güzel bir anı yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.