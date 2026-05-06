Sinop'ta yaz mevsimi öncesinde ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan hendek ve menfez temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Karayolları 78. Şube Şefliği ekipleri tarafından sorumluluk alanındaki yol ağlarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yağış kaynaklı su taşkınlarının önlenmesi, yol güvenliğinin sağlanması ve ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Ekipler, Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık Devlet Yolu üzerindeki Işıklı, Güzelkent ve Güllüsu mevkiileri ile Türkeli Gencek köyü mevkiinde, ayrıca Sinop-Erfelek yolu Uzungürgen ve Çelen köyü mevkiilerinde hendek ve menfez temizliği çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Yetkililer, çalışmaların planlanan program dahilinde devam edeceğini belirterek, sürücülerin yol güzergahlarında dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.