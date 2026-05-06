Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri ile Türk Telekom, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 'Uydu Teknolojileri Geliştirme' başlıklı Rekabet Öncesi İş Birliği Projeleri Çağrısı kapsamında sunulan ve Bakanlık tarafından kabul edilen 'Mobil Haberleşme Teknolojilerini Destekleyen Uydu Tabanlı Haberleşme Ağ Tasarımı' projesi için güçlerini birleştirdi.

Projenin imza töreni, SAHA Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan açıklamata göre, Türkiye'nin uydu tabanlı haberleşme teknolojilerindeki yetkinliğini ileri taşımayı hedefleyen proje, karasal mobil kapsamanın sınırlı kaldığı veya haberleşme sürekliliğinin kritik önem taşıdığı bölgelerde 5G teknolojilerine dayalı bir takım uydu ile servis sürekliliğini sağlamaya odaklanıyor. Proje kapsamında 5G Dar Bant Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini destekleyen uydu tabanlı haberleşme altyapısının mevcut mobil şebeke altyapısıyla entegre biçimde çalışması amaçlanıyor. Böylece IoT kullanıcılarına daha yaygın ve sürekli bir haberleşme deneyimi sunulması hedefleniyor.

Plan-S'in mevcut takım uydu ağı, Connecta IoT Network, üzerinden sunduğu hizmet yetkinliğinin bu proje kapsamında NB-IoT servisi ile genişletilmesi planlanıyor. Mobil iletişim ekosisteminde yaygın olarak kullanılan birçok teknoloji ve mimarinin standartlarını belirleyen ve küresel telekomünikasyon dünyasında kritik bir referans noktası olan 3GPP'nin 5G kapsamında ilk kez tanımladığı Karasal Olmayan Ağ (Non-Terrestrial Networks - NTN) çözümleri alanında yerli ve milli bir kabiliyetin oluşturulması amaçlanıyor.

Proje, yalnızca teknik bir Ar-Ge çalışması olmanın ötesinde, mobil haberleşme ekosisteminin geleceğine yönelik önemli bir dönüşüm adımı olarak konumlanıyor. Uydu tabanlı haberleşmenin mobil operatör altyapılarıyla entegre çalışabilecek şekilde tasarlanması sayesinde, gelecekte uluslararası dolaşım destekli, coğrafi bağımsızlık sunan ve farklı sektörlerin bağlantı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek IoT haberleşme servislerinin önü açılacak.

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

'Uydu teknolojileri, günümüzde herkesin kullandığı haberleşme altyapılarının tamamlayıcısı ve vazgeçilmez bir unsuru haline geliyor. Plan-S olarak geliştirdiğimiz uydu teknolojileri ve takım uydu ağı yetkinliğimizi, 5G NB-IoT teknolojisine dayanan uydu haberleşme alanına taşıyarak Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji vizyonuna ile milli haberleşme teknolojileri yol haritasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Türk Telekom ile yürüttüğümüz bu iş birliği, uydu ve mobil haberleşme altyapılarının birbirini tamamlayan gücünü ortaya koyması bakımından son derece değerli ve önemli bir gelişme. Proje kapsamında kazanılacak kabiliyetler iletişimin devamlılığını sağlayacak ve karasal mobil şebekelerin ulaşamadığı noktaların tamamını kapsama dahiline almamızı sağlayacak. Bu proje yalnızca Türkiye'nin haberleşme altyapısını güçlendirmeyecek; aynı zamanda ülkemizin küresel uydu tabanlı haberleşme pazarındaki rekabet gücünü de artıracak önemli bir proje.'

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feyzullah Tecirli ise projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: 'Şirket olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ederken, yeni nesil haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesini ve yerli ekosistemin güçlenmesini stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Mobil şebekeler ile uydu tabanlı haberleşme altyapılarının birlikte çalışabilir hale gelmesi, özellikle kırsal, erişilmesi güç ve kritik bölgelerde bağlantı sürekliliği açısından büyük önem taşıyor. Plan-S ile hayata geçirilen bu proje, 5G ve karasal olmayan ağlar alanında Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesini ileri taşıyan önemli bir adım niteliğinde. Bu iş birliğinin hem mobil operatörler hem de IoT servis sağlayıcıları için yeni iş modellerinin önünü açacağına inanıyoruz.'

Açıklamaya göre, projenin tamamlanmasıyla birlikte mobil şebeke operatörleri için yeni iş modellerinin geliştirilmesi; IoT servis sağlayıcıları ve endüstriyel uygulamalar için ölçeklenebilir, düşük maliyetli ve güvenilir uydu haberleşme çözümlerinin sunulması bekleniyor. İnşaat, lojistik, enerji, akıllı şehirler, afet yönetimi, kamu güvenliği, savunma ve uzaktan izleme gibi birçok alanda kesintisiz veri iletişiminin sağlanması, projenin öne çıkan kazanımları arasında yer alıyor. Proje kapsamında, müşteri ihtiyaçları ve servis gereksinimleri baz alınarak uzay ve yer segmentinde; uydu platformu seviyesinden ekipman seviyesine kadar farklı alanlarda yeni kabiliyetler geliştirilecek. Bu yönüyle proje, Türkiye'nin uydu tabanlı haberleşme alanındaki bağımsızlığını güçlendirmeyi, yerli üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırmayı ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü desteklemeyi hedefliyor.