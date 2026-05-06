Ümraniye Belediyesi tarafından 'Roman Kardeşlerimiz Ümraniye'de Buluşuyor' temasıyla düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Ümraniye Millet Bahçesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar müzik, dans ve çeşitli gösteriler eşliğinde doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan programda Roman vatandaşlar geleneksel ritimler eşliğinde baharın gelişini kutladı.

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen sosyal projelere dikkat çekerek, 'İstanbul Valiliği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, İstanbul Valimiz Davut Gül başkanlığında çeşitli projeler yapıyoruz. Spor Şehri projesi yapıyoruz. Mesela bir milyon forma dağıtıyoruz. Roman kardeşlerimize kantinde bir öğün hediye ediyoruz. Bu projelerimizi burada ifade etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise Roman vatandaşlara yönelik projelere değinerek, 'Romanlara bir sözüm var. Bana baba diyorlar, ağabey diyorlar ama ben de o sözü daha yerine getiremedim. Bütün hayalim sizlere bir çalgı evi yapmak. Biz dördüncü millet bahçesi yapıyoruz. Orada Romanlara da bir çalgı evi yapalım. Mahalle aralarında oluyor ama orası daha güzel olacak inşallah. Hıdırellez gününüzü tebrik ediyorum' dedi.

Hıdırellez'in tarihsel ve kültürel önemine de vurgu yapan Yıldırım, 'Bu özel gün, Orta Asya'dan günümüze uzanan köklü bir gelenek. Baharın gelişini simgeleyen bu coşkuyu Ümraniye'de hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.